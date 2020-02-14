Азербайджанец стал почетным консулом Казахстана в Украине

Как сообщают украинские СМИ, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, говоря о Наджафли, отметил, что тот имеет богатый профессиональный и личный опыт, который позволит с успехом реализовывать совместные украинско-казахские проекты, направленные на расширение сотрудничества в различных сферах и направлениях.

Со своей стороны почетный консул Республики Казахстан в Харькове Эмин Наджафли рассказал, что намерен заниматься развитием контактов между двумя странами: «Я совершенно точно отдаю себе отчет в том, что мое назначение почетным консулом ко многому обязывает. Быть почетным консулом - это прежде всего ответственность, как перед казахским народом, так и перед украинским. Своей новой деятельностью я хочу принести как можно больше пользы людям. Почетное консульство должно объединить интересы наших стран и способствовать улучшению инвестиционного климата в Восточной Украине. Мне бы хотелось, чтобы граждане Казахстана чувствовали здесь себя как дома. В Харькове многие годы успешно работает казахское общественное объединение «Бирлык». С его помощью будем проводить различные мероприятия - литературные вечера, выставки, концерты. Рассчитываем, что к нам будут приезжать гости из Казахстана».