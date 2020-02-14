В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме Николая Чудотворца в Покровском. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей возле алтаря. В результате двое человек получили ранения, нападавший задержан.

По данным РЕН ТВ, нападавшего задержали сами прихожане. Информацию о нападении и двоих пострадавших подтвердили ТАСС в МВД.

Установлена личность преступника. Им оказался 26-летний Ефимов Е.