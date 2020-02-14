Температурный рекорд в Антарктиде: 20,75 градуса

Наблюдающаяся в Антарктиде тенденция к увеличению среднегодовой температуры атмосферы имеет прямое воздействие на климат Южно-Африканской Республики. На острове Симор, находящемся на северной оконечности Антарктического полуострова, 9 февраля была зафиксирована рекордная для этих мест температура воздуха в 20,75 градуса Цельсия выше нуля, сообщает новостная служба News24.

"День, когда проводились замеры, был ясным, проведенные замеры четко свидетельствуют о росте температуры воздуха в Антарктиде", - заявил специалист в области изучения климатических систем Крис Леннард.

Никогда за все время наблюдений в Антарктиде не фиксировалась температура воздуха выше 20 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 19,8 градуса Цельсия. Он был установлен в январе 1982 года на острове Сигню. Антарктида находится в Южном полушарии и на январь-февраль там приходится летний сезон, передает ТАСС.

Эксперт в области климата Антарктиды Камору Абиодун Лаваль отметила, что температура воздуха на этом континенте обычно колеблется от 10 градусов Цельсия летом до минус 40 градусов зимой. "Наблюдаемая в последние годы летняя температура в районе 18 градусов тепла является необычной с исторической точки зрения и является следствием общего изменения климата Антарктиды", - подчеркнула она.