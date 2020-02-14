Турецкое СМИ: «Историческая пощечина Пашиняну от Ильхама Алиева» видео
Турецкий новостной портал HaberGlobal подготовил сюжет под названием «Историческая пощечина премьер-министру Армении Николу Пашиняну от президента Азербайджана Ильхама Алиева», посвященный панельным обсуждениям по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, прошедшим 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
HaberGlobal отметил аргументированное, последовательное и основанное на фактах выступление президента Ильхама Алиева.