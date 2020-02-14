Ученые назвали простой способ не получить сердечный приступ

Дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%. К такому мнению пришли исследователи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии. Об этом сообщается на сайте Focus.

Специалисты изучили связь между частотой и средней продолжительностью сна с риском развития болезней сердца. В течение пяти лет они наблюдали за добровольцами, которых насчитывалось более 3 400 человек, в возрасте от 35 до 75 лет. Участникам необходимо было отмечать, как часто и как долго они спят каждый день, пишут Известия.

В результате выяснилось, что люди, которые спят днем один или два раза за неделю, снизили риск развития инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности на 48%. И напротив, участники, которые спали днем 6–7 раз в неделю, имели более высокий риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто спит только по ночам. Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.