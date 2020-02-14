Bloomberg: коронавирус способствовал укреплению доллара

Доллар США продемонстрировал самые лучшие показатели на начало 2020 года за последние пять лет по сравнению с другими валютами мира, сообщает Bloomberg.

Рейтинг агентства Dollar Spot Index отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти другим валютам, представляющим важность с точки зрения торговли и ликвидности: евро, японских иен, британских фунтов, канадских и австралийских долларов, швейцарских франков, китайских юаней, индийских рупий, мексиканских песо и южнокорейских вон, передает РБК.

Bloomberg отмечает, что доллар вырос в цене вопреки прогнозам аналитиков. По мнению аналитиков, укреплению американской валюты прежде всего способствует растущий спрос на «тихие гавани». Этот тренд возник на фоне эпидемии коронавируса в Китае и других непредсказуемых факторов, ослабивших интерес инвесторов к рискованным вложениям. Кроме того, валюта укрепилась из-за стабильных экономических показателей США и доходности американских облигаций, стоимость которых остается высокой, несмотря на снижение процентных ставок.

РБК напоминает, что в начале 2015 года индекс доллара в рейтинге Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 2,79%, но в течение следующих лет курс продолжал падать. Наиболее сильный обвал годового старта валюты агентство фиксирует в 2018 году, тогда доллар упал почти на 4%.