В женском финале по тамблингу золото и серебро досталось россиянкам Виктории Даниленко и Ирине Силичевой. Бронза у американки Тии Тэйлор.

В Баку завершился Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблинге.

В женских синхронных прыжках на батуте победила Россия. Призерами стали Украина и США. А среди мужских дуэтов в первую тройку попали Беларусь, Франция и Казахстан.

Таким образом, на Кубке мира в Баку по два золота завоевали Китай и Россия, а еще по одной награде высшей пробы выиграли США и Беларусь.

* * * 13:45

17-летний азербайджанский спортсмен Фарид Мустафаев за второе упражнение в финале Кубка мира в Баку получил 26,100 баллов и с общим результатом 57,600 занял 8-е место.

Золото досталось американцу Кадену Брауну (75,400). 2-е место занял австралийский спортсмен Этан Макгиннес, бронза у россиянина Александра Лисицына.

Отметим, что известный азербайджанский спортсмен Михаил Малкин не участвовал в Кубке мира из-за травмы.

* * * 13:28

Азербайджанский спортсмен Фарид Мустафаев, для которого Кубок мира в Баку стал первым соревнованием на взрослом уровне, получил от судей за первую попытку в финале 31,500 балла.

* * * 13:26

Сегодня на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходят финальные соревнования. Азербайджан будет представлен в финале в мужском тамблинге, где выступит Фарид Мустафаев.