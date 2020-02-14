Информация о задержании полицией в преддверии незаконной акции, запланированной на 15:00, председателя РЕАЛ Ильгара Мамедова, лидера движения D18 Руслана Иззятли и других активистов, не соответствует действительности, так как до настоящего времени никто не был доставлен в управления и отделы полиции столицы». Об этом заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

«Возможно, что во время профилактических мероприятий кто-то был выведен с территории сотрудниками полиции. Это не должно означать, что их задержали. Отметим, что вчера сообщалось, что если будет предпринята попытка провести митинг или шествие в месте, не согласованном с ИВ города Баку, это будет считаться незаконной акцией, будут приняты все необходимые меры для пресечения», - сказал Захидов.