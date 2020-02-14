Партия Саргсяна: «За несколько минут столько автоголов в ворота Армении...»

Отметим, что это были первые публичные дебаты между лидерами Азербайджана и Армении.

Появилась первая реакция на состоявшиеся в субботу открытые дебаты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Модератором выступила экс-директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Селест Уолландер.

Так, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (партия экс-президента Сержа Саргсяна) Эдуард Шармазанов раскритиковал выступление Пашиняна на дискуссии по Карабаху. «Посмотрели дебаты Пашинян-Алиев? За несколько минут столько автоголов в ворота Армении и Карабаха», - написал Шармазанов в Facebook, пишет Sputnik Армения.

По его мнению, Пашинян должен был сказать, что армянская сторона против поэтапного варианта урегулирования конфликта, и Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.

Представитель партии Саргсяна также посетовал на «плохой английский» Пашиняна. По его мнению, лучше бы армянский премьер говорил на родном языке.

«И еще: прежде чем говорить о Тигране Великом, помни, что было Боспорское царство, Римская империя. Можно, ты не будешь говорить об истории, брат?» - обратился Шармазанов к Пашиняну.

Популизм на Мюнхенской конференции не сработал, резюмировал пресс-секретарь РПА.

Российская газета «Коммерсантъ», опубликовав статью о прошедших дебатах, пишет, что «Ильхама Алиева и Никола Пашиняна редко увидишь на одном мероприятии, тем более на одной сцене». Но как только начались дебаты, «стало ясно, что ожидать большего не приходится». Стороны настаивали на своих позициях, и дебаты проходили на фоне взаимных обвинений, отмечает газета.

«Селест Уолландер старалась предоставлять обоим собеседникам равную возможность высказаться, но каждый из них считал необходимым опровергнуть заявления другого и оставить последнее слово за собой. В итоге дискуссия превратилась в спарринг — оппоненты обвиняли друг друга в искажении фактов, неготовности к компромиссам, нарушении международного права и попытках оправдать агрессию. Говорили они при этом на английском языке, которым президент Азербайджана явно владеет лучше армянского премьера», - пишет российская газета.