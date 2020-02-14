Джавад Зариф: Иран не может расшифровать черные ящики сбитого Boeing

Иран не способен самостоятельно расшифровать черные ящики украинского самолета Boeing 737-800, сбитого Тегераном по ошибке в январе 2020 года, признал министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBС, сообщает Дойче велле.

"Мы должны расследовать этот случай, потому что именно мы пострадали от него больше всего, мы стали жертвами", - заявил Зариф, напомнив, что большинство из 167 пассажиров лайнера были гражданами Ирана, либо имели семьи в этой стране.

Иранский военный, сбивший пассажирский самолет, полагал, что его радар зафиксировал ракету, которая якобы должна была ударить по Тегерану, и теперь Ирану необходимо выяснить, как это могло произойти, добавил Зариф.

"Нам нужна информация из этих черных ящиков больше, чем кому-либо другому", - заявил иранский дипломат. По его словам, Иран просил США, Францию и Канаду помочь в расшифровке бортовых самописцев, но не получил ее. "Я не сторонник теорий заговора. Но почему они не дают нам инструментов для расшифровки черных ящиков? Содержится ли в них что-то, что, по их мнению, нам не нужно знать? Это остается вопросом", - отметил он.

В настоящий момент расшифровкой бортовых самописцев никто не занимается, поскольку у Ирана нет необходимых для этого технологий, сказал Зариф, пообещав при этом: "Мы не притронемся к ним без присутствия всех заинтересованных сторон".