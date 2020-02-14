Китай закупил у Туркмении миллион медицинских масок
Китай закупил у Туркмении миллион защитных медицинских масок общей стоимостью в $200 тысяч. Об этом сообщает «Туркменистан.Ру» со ссылкой на Государственную товарно-сырьевую биржу.
Маски произведены на предприятиях Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.
Китай, по информации BBC, обычно производит около 20 млн медицинских масок в день (примерно половину глобального объема). Однако в последнее время производство сократилось из-за негативного влияния на экономику (транспортных ограничений, продления отпусков на предприятиях и так далее), вызванного вспышкой нового коронавируса. При этом только медицинскому персоналу в провинции Хубэй – центральном регионе, откуда началось распространение инфекции – по примерным подсчетам, может быть необходимо до 2 млн масок в день (поскольку по правилам врачи должны регулярно менять маски при работе).