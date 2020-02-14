Победила и задохнулась: россиянка насмерть подавилась пирожными

В московском баре Killfish 23-летняя девушка умерла, подавившись едой. СМИ сообщают, что трагедия произошла во время конкурса по поеданию пирожных.

РЕН ТВ сообщает, что девушка подавилась и задохнулась, потеряв при этом сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, девушка сразу вырвалась в лидеры и незадолго до финального свистка, боясь потерять победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После победы она все еще пыталась их прожевать, но в какой-то момент вдохнула и подавилась сладкой массой, пишут Вести.

Никто из очевидцев помочь девушке не смог, сообщает телеграм-канал Baza. Когда в бар прибыла скорая помощь, врачам оставалось лишь констатировать смерть конкурсантки.