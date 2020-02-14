В бакинском аэропорту у двоих прибывших граждан обнаружена высокая температура

У двоих из шести прибывших накануне в Баку из Анкары граждан Азербайджана обнаружена повышенная температура, сообщает Report со ссылкой на достоверные источники.

Согласно информации, двое наших соотечественников после выявления у них в Международном аэропорту Гейдар Алиев высокой температуры отправлены в Клинический медицинский центр №1. В настоящее время они находятся в клинике, где их обследуют врачи.

Оба больных будут находиться под наблюдением медиков, пока не закончится карантин.

Ранее Турция наряду со своими гражданами эвакуировала шесть граждан Азербайджана из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса.