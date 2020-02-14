Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 775 мм. Относительная влажность воздуха ночью 80-90%, днем 60-70%.
В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, возможен туман. Порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 мороза.