Израильтянка на предвыборном митинге бросила в Нетаньяху яблоко

В Израиле во время предвыборного митинга женщина бросила яблоко в премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает 13 канал телевидения в Израиле.

Отмечается, что инцидент произошел на митинге в Нетании. Нетаньяху не пострадал. Женщину допрашивают следователи, мотивы ее поступка выясняются.

Предположительно, израильтянка могла целиться или в Нетаньяху, или в мэра Нетании Мириам Файберг, которая также присутствовала на предвыборном мероприятии и стояла неподалеку от премьер-министра.