В городе Марун ар-Рас в Южном Ливане состоялась церемония открытия памятника командующему подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генералу Касему Сулеймани, убитому американцами по распоряжению Дональда Трампа 3 января этого года.

Как пишет NEWSru.co.il, памятник расположен на одной из обзорных площадок, с которых открывается вид на Израиль. Сулеймани показывает рукой в сторону Иерусалима.

Открытие памятника было приурочено к 40 дням со смерти генерала. Отмечается, что памятник изготовлен из прочного картона.