В Японии растет число зараженных коронавирусом

Еще шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на медицинские службы Японии.

Пять случаев зафиксированы в Токио, еще один — в префектуре Айти.

Ранее сообщалось о 53 зараженных в Японии. С учетом погибших за пределами Китая количество жертв коронавируса достигло 1 670 человек. Вирус обнаружили у 69 288 человек.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19. Ученые пришли к выводу, что новый тип смертельного вируса на 90% совпадает с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань (провинция Чжэцзян).