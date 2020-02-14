Полиция Баку о незаконной акции

Несмотря на официальное предупреждение, сегодня около 15:00 группа людей попыталась собраться перед зданием Центральной избирательной комиссии. Об этом сказали в Главном управлении полиции Баку.

Согласно информации, попытка собраться у здания ЦИК была пресечена сотрудниками полиции, собравшиеся были удалены с территории. Серьезных нарушений не зафиксировано, никто не задержан и не пострадал, заявили в полиции.

Отметим, что ранее партии «Мусават», REAL, движение D18 и некоторые независимые депутаты запланировали провести акцию перед административным зданием Центральной избирательной комиссии в связи с протестом против результатов выборов. В Исполнительной власти Баку их обращение было рассмотрено и дано согласие на проведение митинга 16 февраля с 15:00 до 17:00 на стадионе в поселке Локбатан. Как заявили в МВД, в субботу организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции Баку, им были разъяснены требования соответствующего законодательства, до их сведения еще раз была доведена недопустимость проведения митинга на другой территории.