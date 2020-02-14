Польша назвала Россию «угрозой» для Евросоюза

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на панельной дискуссии в Мюнхене заявил, что со стороны России исходит угроза Евросоюзу, а также странам-членам ЕС.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком – Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС - странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», — цитирует РИА Новости главу МИД Польши.

По его словам, Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы.