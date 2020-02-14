Роухани: Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией

Тегеран готов обсуждать с Эр-Риядом существующие проблемы, ждет Саудовскую Аравию, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

"У нас нет какой-либо нерешаемой проблемы с Саудовской Аравией. Как только Саудовская Аравия будет готова, возможно обсудить существующие у нас вопросы. Конечно, наиболее важный вопрос в регионе – это проблема Йемена", - цитирует РИА Новости иранского президента.

По его словам, Эр-Рияд совершил крупную ошибку по отношению к Йемену, начав военные действия против этой страны.