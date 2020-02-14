Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности

В столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.

Подводя итог мероприятия, председатель конференции Вольфганг Ишингер отметил, что она прошла, как и задумывалось — в настоящих дебатах.

Отметим, что делегацию Азербайджана на конференции возглавлял президент Ильхам Алиев. Вчера в рамках конференции состоялись открытые дебаты между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посвященные армяно-азербайджанскому конфликту.