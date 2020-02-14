Переводчики назвали самые сложные выражения Путина

Переводчики президента РФ Владимира Путина перечислили его сложные и неожиданные фразы, с которыми они сталкивались в работе. Об этом рассказали советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков и третий секретарь департамента Наталья Красавина в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Алексей Садыков привел в качестве примера неожиданной фразы Путина случай, когда президент РФ, выступая на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, в шутку сказал собравшимся «Вольно!». «Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — рассказал Садыков.

Также он вспомнил о фразе Путина «Мы не будем стоять враскоряку»: «Он сказал «Мы не будем стоять враскоряку». Я тогда подумал: «Слава Богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень сложным, да и сейчас сложно».

Еще один пример привела Наталья Красавина – фразу «Донбасс порожняк не гонит». Она вызвала целую дискуссию среди переводчиков, в итоге решили отказаться от железнодорожной метафоры и перевести вместе нее фразу «Донбасс ерунды не говорит».