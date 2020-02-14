Впервые в истории: Иран провозгласил независимость от нефти

Иран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

«Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имело экономики без нефти. Однако нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента ИРИ, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.