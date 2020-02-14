Билл Гейтс: «Если коронавирус попадет в Африку...»

Если охватившая Китай эпидемия коронавируса распространится на Африканском континенте, то станет причиной гибели более 10 миллионов человек.

«Мы всегда знали, что пандемия, вызванная естественным или рукотворным явлением, одна из причин, которая может нарушить работу систем здравоохранения и экономики и привести к смерти более 10 миллионов людей», — отметил Гейтс, сообщает The Telegraph.

По его словам, наиболее уязвимыми в этом отношении являются страны Африки и ряд стран Азии, так как их здравоохранение может не справиться с распространением опасной инфекции.

«Если вы посмотрите на распространение лихорадки Эбола, то увидите, что большая часть смертей была вызвана приостановкой работы служб здравоохранения», — напомнил миллиардер, пояснив, что паника и повышенная нагрузка негативно сказываются на работоспособности медиков, которых и так не достает в этих регионах.

Отметим, что, по данным властей КНР по состоянию на 15 февраля, число зараженных в стране составило 68,5 тыс., погибли 1 665 человек. За пределами страны выявлено 526 случаев заражения, кроме того, первый случай смерти зафиксирован за пределами Азии — во Франции.