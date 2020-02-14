Билл Гейтс: «Если коронавирус попадет в Африку...»
Если охватившая Китай эпидемия коронавируса распространится на Африканском континенте, то станет причиной гибели более 10 миллионов человек.
С таким неутешительным прогнозом выступил американский миллиардер Билл Гейтс на собрании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAC) в Сиэтле.
«Мы всегда знали, что пандемия, вызванная естественным или рукотворным явлением, одна из причин, которая может нарушить работу систем здравоохранения и экономики и привести к смерти более 10 миллионов людей», — отметил Гейтс, сообщает The Telegraph.
По его словам, наиболее уязвимыми в этом отношении являются страны Африки и ряд стран Азии, так как их здравоохранение может не справиться с распространением опасной инфекции.
«Если вы посмотрите на распространение лихорадки Эбола, то увидите, что большая часть смертей была вызвана приостановкой работы служб здравоохранения», — напомнил миллиардер, пояснив, что паника и повышенная нагрузка негативно сказываются на работоспособности медиков, которых и так не достает в этих регионах.
Отметим, что, по данным властей КНР по состоянию на 15 февраля, число зараженных в стране составило 68,5 тыс., погибли 1 665 человек. За пределами страны выявлено 526 случаев заражения, кроме того, первый случай смерти зафиксирован за пределами Азии — во Франции.