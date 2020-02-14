Чавушоглу: Запад теряет свое влияние в мире

Запад теряет свое глобальное влияние, падает и доверие к нему из-за двойных стандартов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в Мюнхене, где он принимал участие в конференции по безопасности.

"В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса. Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, - демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада", - цитирует РИА Новости главу турецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, мировой силой становится Азия, "в руках которой более 50% экономики, и эта цифра растет".

Турецкий министр порекомендовал Западу пересмотреть свою политику двойных стандартов, если есть желание сохранить прежние позиции.