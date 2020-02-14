Крупномасштабные военные учения в Венесуэле

В маневрах задействованы около 2,4 млн военнослужащих и гражданских лиц. "Мы устанавливаем перед нашим Отечеством щит против непрекращающейся агрессии", - заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

На всей территории Венесуэлы проходят военные учения, сообщает Дойче велле со ссылкой на агентство EPD.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телеканала VTV заявил, что учения направлены на то, чтобы противостоять "агрессивным планам" США, Колумбии и Бразилии.

Последние крупные военные учения Венесуэла проводила в конце сентября 2019 года. Тогда Николас Мадуро отправил несколько десятков тысяч солдат на границу с Колумбией, протяженность которой составляет 2200 километров.

Колумбия считается одним из главных союзников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который более года назад провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и с тех пор борется за власть с Николасом Мадуро. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы уже около 50 государств.