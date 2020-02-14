Китай начал производить первое лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает РИА Новости.