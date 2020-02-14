Китай начал производить первое лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.
Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает РИА Новости.
«15 февраля препарат «Фавэйлавэй» (прежнее название Favipiravir или «Фапилавэй»), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», - указано в заявлении правительства города.
Отмечается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.