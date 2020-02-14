Роухани о сбитом Boeing: правительство не отвечает за закрытие неба над Ираном

Правительство Ирана не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства в стране. Так президент Хасан Роухани прокомментировал вопрос журналиста о том, почему в ночь, когда был атакован украинский самолет, правительство не приняло решение закрыть воздушное пространство страны в связи с ракетными ударами по американским базам в Ираке.

"В определенных условиях воздушное пространство должно быть закрыто. Правительство не несет ответственности за закрытие воздушного пространства и вопросы безопасности. Все это является обязанностью Вооруженных сил страны", - заявил он.