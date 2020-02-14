Житель Германии избил мусульманку Библией

В Германии 25-летнюю этническую турчанку Зару Тодил избил в поезде местный житель, в качестве же орудия для битья он использовал Библию, пишет Bild.de.

Согласно информации, девушка ехала в междугороднем экспрессе из Гессена во Франкфурт. По ее словам, в вагоне находился только мужчина, который «разговаривал сам с собой», держа томик Библии, пишет EADaily.

Возможно, что пассажир узнал девушку (Тадил часто снимается на ТВ, на ее Инстаграм подписаны более 50 тысяч человек).

«Он подошел сзади и начал бить своей Библией! Кроме того, он кричал: «Ты мусульманская шлюха! Начни читать Библию!» - говорит Тадил, отметив, что не может понять, как напавший узнал, что она мусульманка.

Сотрудники федеральной полиции задержали нападавшего.