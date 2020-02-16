Как азербайджанский врач спас армянина

"Все началось с болей в животе. Врачи долго не могли понять и выявить онкологию. После очередного обследования сказали, что я болен и жить мне осталось максимум два года. И предупредили об угрозе инвалидности", - сказал Армен в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

Врачи российского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина вылечили жителя Нижнего Новгорода Армена Тер-Авакяна, у которого была диагностирована четвертая стадия рака прямой кишки с метастазами в легких.

Тер-Авакян отправился в московскую клинику им. Н.Н. Блохина. Руководителем Центра компетенции по лечению местно-распространенного рака прямой кишки медцентра им. Н.Н. Блохина оказался врач с большой буквы – Заман Заурович Мамедли. Он и взялся за лечение Тер-Авакяна.

"Он мой спаситель. Дал мне надежду и вернул веру в то, что я справлюсь с болезнью. Сказал, что буду жить и не стану инвалидом", - сказал Армен.

Год лечения в Москве, сопровождающегося курсом радиоционной терапии в Подольске, дал результат. После проведения очередного обследования - колоноскопии ему сообщили, что он здоров. "Благодарен Мамедли. Если бы не он, я бы не поверил в себя", - сказал Армен.

Доктор Мамедли рассказал "Царьграду", что при лечении нижегородского пациента врачи применили уникальные персонализированные методы — то есть курсы препаратов и терапий были подобраны таким образом, чтобы получить максимальный ответ организма на лечение. Также врач рассказал, что подобное лечение оплачивается государством, по ОМС, поэтому на пациенте не было финансовой нагрузки. Залогом его выздоровления стало неукоснительное соблюдение указаний медиков.