72-летний исполнитель начал хрипеть, сидя за роялем. Артист извинился перед зрителями и не смог сдержать слез. В это время многотысячная толпа пыталась аплодисментами и криками подбодрить своего кумира. Потом он покинул сцену, пишет телеканал «360°».

После сорванного концерта певец еще раз принес извинения на своей странице в Instagram. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал», — написал знаменитый британец.

Исполнитель должен был дать еще два концерта в Окленде - 18 и 20 февраля, после чего отправиться в Австралию. Однако теперь не известно, состоятся ли запланированные выступления.