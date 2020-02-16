Впервые: израильский самолет пролетел над Суданом

Израильский пассажирский самолет впервые в истории пролетел над Суданом и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. До этого еще ни один маршрут регулярного или частного рейса этой страны не проходил через африканское государства из-за отсутствия дипломатических отношений, передает Ynet.

Согласно информации, бизнес-джет Bombardier Challenger 604 вылетел из Израиля в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Он пролетел над Суэцким каналом, затем проследовал через воздушное пространство Эритреи, Эфиопии, Кении и Уганды. Полет продолжался семь часов. В обратном направлении лайнер отправился, пролетев над Центрально-Африканской Республикой, Суданом и Египтом, пишет MIGnews.

Издание отмечает, что полет состоялся после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан встретились в столице Уганды. Стороны договорились о нормализации отношений, и уже на этой неделе состоится совещание группы израильских специалистов по вопросам разработки программы расширения сотрудничества с африканской страной.