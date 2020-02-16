Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16 февраля 2020, 21:34

На днях в доме для престарелых в южноафриканском Дурбане на 101-м году жизни скончался Майкл Хоар по прозвищу «Бешеный Майк», по праву считавшийся одним из самых известных наемников в мире. Бухгалтер, наемник, антикоммунист и писатель — все это о Майкле Хоаре. «Расист-головорез Майкл Хор срочно собирает ландскнехтов и прочий сброд», – писала о нем газета «Правда». «Бешеной ищейкой» назвали его на государственном радио ГДР. Сам он не без некоторого удовольствия принимал эти клички – стильно, работает на имидж. Но глубоко в душе, как мне кажется, всегда хранил верность образу простого солдата Британской империи викторианской эпохи – воспетого Киплингом, того самого, про которого - «английский воин заварит горячий чай в любых условиях».

Что интересно, при этом по происхождению он был ирландцем. Даже ирландцем в квадрате, поскольку родился в безумно далеком от нас 1919 году в День святого Патрика. Впрочем, он никогда не зацикливался на своей национальности, поскольку родиною своею считал не столько непокорную Ирландию, и даже не Индию, где появился на свет в семье капитана транспортного судна, бороздившего Ганг, – а всю Британскую империю в ее границах 20-30-х годов XX века, «над которой не заходило солнце». В восемь лет родители отправили его учиться в старую добрую Англию. Плимут, школа и бухгалтерский колледж. Но нарукавники, контора и стопки толстых книг дебет-кредит, приход-расход – это не для него. Юноша рвался в бой за Империю, возможно, откликаясь на призыв Киплинга: «Несите бремя белых!» Правда, с Королевской военной академией не срослось, провалился на экзаменах – но разве такая мелочь может остановить человека, в ирландских генах которого сидит это «вижу цель – не вижу препятствий»? Поэтому Майкл Хоар записался в Территориальную армию – добровольческие формирования постоянного спецрезерва. А свое двадцатилетие несостоявшийся бухгалтер встретил рядовым в лондонском полку ирландских мотострелков, образцовый солдат, в послужном списке которого одни благодарности и поощрения от командования. В тот же год, когда ему исполнилось двадцать, в 1939-м – разразилась Вторая мировая война. Хоара переводят в разведывательное подразделение танкового полка и отправляют в Бирму, воевать с японскими союзниками Гитлера, отчаянно сражавшимися за идею «Вся Азия под японской крышей». Войны ему довелось хлебнуть сполна – и сокрушительное поражение британцев в Араканской операции 1943-го, и упоительное счастье победы в Кохимской битве 1944-го. Начав рядовым, победу 45-го он встретил уже с капитанскими погонами, для понимающих – исчерпывающее доказательство того, что наш бухгалтер воевал лихо и отчаянно.

* * * Его личное участие во Второй мировой войне в войсках Антигитлеровской коалиции пропагандисты социалистического лагеря и западные левые, исходившие бешенством и ядовитой слюной всякий раз, когда речь заходила о Хоаре, всегда предпочитали обходить стороной. А зря – потому как на фронте, в окопах, он проникся ненавистью и к фашизму в любом его обличьи, и к его носителям любого цвета кожи. Из британской армии Хоар демобилизовался в 1946-м. Уже – майором. Вернулся в Плимут, пожил в Лондоне, даже побывал на родине предков, в Дублине. Женился на прекрасной Элизабет, два года проработал бухгалтером, даже вступил в профессиональную ассоциацию этих рыцарей счетов и балансов. Но все это было слишком пресно для героя войны, тянуло к чему-то другому – и в 1948-м всей семьей Хоары перебрались в Южную Африку. Свою энергию майор в отставке Майкл Хоар направил на путешествия. Увлекся мотопробегами по Африке: из кенийской Момбасы в ангольский Лобиту, из Каира в Кейптаун. То есть пересёк Чёрный континент вдоль и поперёк – от Индийского океана до Атлантического, потом с южного конца на северный, написав о своих путешествиях небольшие книжки по природе и экологии Африки. Всерьез подумывал о писательском ремесле, издав роман про любовь, консультировал по бухгалтерским вопросам, стал членом яхт-клуба и обзавелся собственным бизнесом – восстановление и продажа подержанных автомобилей. Бравый майор в отставке все больше превращался в достопочтенного мистера Хоара, эсквайра, бухгалтерский учет, аудит и продажа авто – но в 1961 году взорвалось Конго. А вместе с ним – исчез бухгалтер, предприниматель и путешественник Майкл Хоар. На свет появился «Бешеный Майк», человек-легенда, человек-эпоха. Которого будут проклинать и поливать ушатами грязи одни. Благословлять и превозносить – другие.

В нынешнем году исполняется 60 лет со времен самой большой волны освобождения африканских стран от колониальной зависимости. На страницах haqqin.az еще будет большой рассказ, возможно – даже не один, об этой вехе в истории не только Черного континента, но и всего мира. Хотя, боюсь, при всем старании ему не достичь высот талантливого на грани гениальности документального фильма итальянцев Гуалтьеро Якопетти и Франко Проспери «Africa addio» (в русскоязычной версии - «Прощай, Африка!»). Поэтому не буду сейчас утомлять читателя политическими перипетиями того лихого времени, скажу о главном: волна освобождения вылилась еще и в кровавый расистский погром, когда белых убивали за цвет кожи. Европейские жители Африки ужаснулись своей грядущей судьбе, а для Майкла Хоара эти события послужили сигналом того, что гитлеры, пусть теперь и чернокожие, опять подняли голову. * * * Он быстро сколотил отряд из сотни с небольшим белых южноафриканцев и родезийцев, отдавая предпочтение военным профессионалам. И с этим отрядом, впоследствии получившем наименование «Коммандо 4» завербовался к Моизу Чомбе, стоявшему во главе стоял во главе самопровозглашенного государства Катанга – конголезской провинции, объявившей о независимости. Чомбе был антикоммунистом и выступал за союз с белыми. Был ли он лучше легендарного Патриса Лумумбы? Как по мне, так «оба хуже», но в тогдашней ситуации Хоар выбрал того, кто пусть и на словах, но все же решительно осуждал резню белых. Тогда, в Конго, родился не только «бешеный Майк». Эта страна стала колыбелью и для современного наемничества. По всему миру и по всей Африке гремели имена «большой тройки» - Майкла Хоара, Боба Денара и Жана Шрамма. Но работая, как сказали бы сейчас, в одном сегменте – они были совершенно разными. Боб Денар, сражавшийся, кстати, с нацистами во французском Сопротивлении, любил порассуждать об идейности. Жана Шрамма толкнула в бой исключительно потеря собственной плантации (с эксклюзивной аллеей: «Двенадцать километров для меня одного»), к тому же он принимал в отряд негров, и даже заместителем у него был экс-управляющий плантацией из местных, Китамбало. Хоар просто четко и добросовестно выполнял контракт, его бойцы жили по британским войсковым уставам, соблюдали строгую дисциплину и ежедневно брились. И служили у Хоара только белые профи…

Отработав контракт, Хоар вернулся в ЮАР. Развелся с Элизабет и женился на стюардессе Филлис. Вроде собрался возобновить благопристойную мирную жизнь – но Африка его не отпустила. Чомбе, которого волна удачи вынесла на пост лидера всего Конго, позвал его вновь. За ещё лучшие деньги. Новое подразделение Хоара называлось «Коммандо 5». В огромной стране в центре Африки шла ожесточенная резня. Конго превратилось в эпицентр Холодной войны, в полигон, где отрабатывались тактика и приемы того, что сегодня мы называем прокси-войнами. Местных левых, «Движение Симба», поддерживали СССР, ГДР, Куба. Кстати, в советниках у них – а значит и непосредственным противником «бешеного Майка» был сам Че Гевара. Впрочем, «социалистическая ориентация» совершенно не мешала повстанцам при каждом удобном случае уничтожать «белых колонизаторов» из числа мирного населения. Ответом на это стала американо-бельгийская операция «Красный дракон», на острие которой шла «Коммандо 5». Были спасены несколько тысяч человек, в том числе захваченные в заложники священники и монахини. Это стоило жизни нескольким тысячам «симбистов», которых бойцы Хоара резали без всякой толерантности. Мобильные рейды по вражеской территории, стремительный наезд на скоростных джипах, стена огня, жёсткое добивание – ну а зачистку производили уже солдаты Чомбе. Знакомо по Сирии, не правда ли?

* * * Война в Конго сделала Майкла Хоара богатым человеком. «Мечтавший когда-то о паре сотен долларов, постаревший и обрюзгший Хоар, зато превратившийся из майора в полковника, ворочает десятью миллионами», – информировала советских читателей пропагандистская брошюра. Но это были деньги не Чомбе и не Мобуту - крупные суммы поступали от рекламных и медийных контрактов гонораров и от газетных контрактов. Закончив свои дела в Конго, Хоар купил яхту и уплыл с семьёй в трёхлетний круиз, посвятив его своим погибшим товарищам. Потом искал их могилы – как правило, безуспешно, ибо могила наемника - безвестность. Вернулся в ЮАР, вновь собирался остепениться и зажить добропорядочным бюргером. Но тут в 1967 году началась война в Нигерии… И снова Хоар возвратился в ЮАР. И в этот раз уже не помышлял оставить стезю наемника. Но ему было уже за пятьдесят, репутация работала сама собой - и вместо выходов в поле он переквалифицировался на консалтинг и вербовку. Все нормально было у него и с мировой известностью - в 1978 году про «Коммандо 5» сняли фильм «Дикие гуси». Хоар выступил и консультантом, и героем картины – окончательно вписавшись в историю.