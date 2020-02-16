На юге Франции в департаменте Аверон потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает радиостанция France info.

Отмечается, что воздушное судно разбилось в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак.

По имеющейся информации, пилот потерял контроль над управлением самолета, после чего воздушное судно начало снижаться и при соприкосновении с землей загорелось. Жертвами авиакатастрофы стали пилот и трое пассажиров.