Сирийская армия полностью взяла под контроль территорию вокруг города Алеппо впервые с 2012 года. Об этом сообщает al-Mayadeen TV.

Отмечается, что армия президента Башара Асада освободила 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными пунктами впервые за восемь лет. Это обезопасит его население от артобстрелов боевиков, пишет РИА Новости. В городе начались торжества в честь этого события.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако до сих пор боевики удерживали позиции в пригородах, откуда вели артиллерийские обстрелы города.

По данным сирийского гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.