Госдеп утаил встречу Помпео с Лавровым?

Вашингтон не сообщил о встрече главы Госдепа Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Помпео провел встречу с Лавровым в кулуарах конференции по безопасности 14 февраля. Издание полагает, что американская сторона явно хотела сохранить в тайне сам факт беседы. В частности, помощники Помпео не опубликовали никакой информации по ее окончании, пишет «Лента.ру».

О том, что такая встреча состоялась, стало известно из поста в Facebook представителя МИД РФ Марии Захаровой и от российских журналистов.

Сотрудник Госдепа подтвердил, что Помпео «отходил в сторону» с Лавровым, однако не сообщил подробностей. При этом он отрицает, что американское ведомство просило Россию не публиковать информацию о встрече. Один из российских журналистов из пула Лаврова рассказал, что американская сторона требовала обойтись без пресс-конференции, совместных заявлений и даже работы фотографов.