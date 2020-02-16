Рейс из Еревана не долетел до Москвы

Рейс российской авиакомпании Nordwind из Еревана в Москву был экстренно прерван. Как сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook, такое решение было принято из-за нестабильной работы двигателя лайнера.

Самолет вернулся на стоянку ереванского аэропорта Звартноц. «Экипаж и пассажиры самолета не пострадали», - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что Nordwind вывезет пассажиров аварийного рейса в Москву в 00:20 (мск) понедельника.