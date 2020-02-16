Премьер Чехии возмущен: страну путают с Чечней

По его мнению, Чехия по-английски (Czechia) выглядит слишком похоже на Чечню (Chechnya). «В этом случае будут путать Чехию и Чечню, я не знаю. Мне это не нравится. Мы — Чешская Республика. Мы — чехи. И я не знаю, кому пришла такая глупая идея. Сумасшедшая», — цитирует Бабиша The Wall Street Journal.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью The Wall Street Journal раскритиковал новое официальное название его страны на международном уровне, пишут российские СМИ.

Официально Чехия, или Czechia, появилась в 2016 году. Утвердить новое название Чехии предложил президент Милош Земан, являющийся политическим противником Бабиша, пишет Московский комсомолец.

В свою очередь министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на заявление чешского премьера в своем комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Если господину премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть они не переживают. Им очень далеко до чеченцев», — сказал Умаров, предположив, что Бабиш «решил понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе».