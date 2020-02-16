Ученые разработали браслет против «прослушки»

Специалисты Чикагского университета озаботились вопросом, может ли человек сохранить тайну, если все девайсы кругом напичканы микрофонами, и создали специальный браслет, который оборудован 24 динамиками, незаметно излучающими ультразвуковые сигналы - статический шум мешает другим устройствам записывать речь, пишет РНЕ ТВ.

Доцент Педро Лопес пояснил, что пользователь может просто в нужный момент включить браслет, чтобы сохранить разговор в тайне. Пока гаджет остается лишь прототипом. Но создатели уверяют, что на его изготовление потребуется всего $20.