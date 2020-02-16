Ученые разработали браслет против «прослушки»
Браслет, способный с помощью генерируемого ультразвукового шума заглушить окружающие владельца микрофоны, представлен учеными из Чикагского университета, сообщает газета The New York Times.
Специалисты Чикагского университета озаботились вопросом, может ли человек сохранить тайну, если все девайсы кругом напичканы микрофонами, и создали специальный браслет, который оборудован 24 динамиками, незаметно излучающими ультразвуковые сигналы - статический шум мешает другим устройствам записывать речь, пишет РНЕ ТВ.
Доцент Педро Лопес пояснил, что пользователь может просто в нужный момент включить браслет, чтобы сохранить разговор в тайне. Пока гаджет остается лишь прототипом. Но создатели уверяют, что на его изготовление потребуется всего $20.