В 78-ю годовщину Ким Чен Ира его сын - лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память отца, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Северокорейский лидер вместе с членами политбюро партии прибыл к Кымсусанскому мемориальному дворцу – усыпальнице Ким Чен Ира, где "выразил глубокое почтение" отцу, передает РИА Новости.

Ежегодно 16 февраля в Северной Корее отмечают День сияющей звезды — день рождения Ким Чен Ира, который руководил страной 17 лет.

Рейтер отмечает, что это первое появление Ким Чен Ына на публике за последние 22 дня на фоне вспышки коронавируса в мире.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший Ким Чен Ира в его поездках по России, в своих мемуарах называл лидера КНДР «образованным человеком, грамотным политиком, разбирающимся в международных делах, с хорошим чувством юмора», пишет «Коммерсант».

По данным СМИ, северокорейский лидер боялся летать самолетом. Он и его отец воспользовались этим видом транспорта лишь однажды — в 1965 году во время визита в Индонезию. Обычно Ким Чен Ир путешествовал на личном литерном поезде, покрытом броней. В этом же поезде он всегда возил с собой два бронированных автомобиля Mercedes.

Глава КНДР был гурманом: ежедневно в его меню присутствовало до 20 блюд русской, китайской, корейской, японской или французской кухни. Ел понемногу, однако пробуя каждое блюдо.

СМИ называли вождя страстным любителем коньяка Hennessy, однако, по словам Ким Чен Ира, после 50 лет он отказался от крепких напитков. По рекомендации врачей он ежедневно выпивал по пол-литра красного вина, предпочитая французские «Бордо» и «Бургундское».

Большим увлечением Ким Чен Ира было кино: в его коллекции было 20 тысяч голливудских фильмов, а сам он был автором книги о кинематографе. СМИ передавали, что на стене у него висел портрет Элизабет Тейлор, любимым актером был Мэл Гибсон. Кроме того, сообщалось, что северокорейский лидер лично продюсировал патриотический фильм об истории страны.