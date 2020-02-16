Вместе с лимузином двигались машины сопровождения. Они проехали четверть круга, передает РИА Новости. Трамп назвал собравшихся зрителей патриотами. Гонки NASCAR он считает истинной славой США.

Глава Белого дома Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей в Дейтона-Бич открыл гонки NASCAR, проехав по трассе на своем лимузине The Beast («Зверь»), сообщил пул Белого дома.

Трамп не первый американский президент, который посещал знаковую для США гонку. В прошлом в Дайтону приезжали Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.

Великая американская гонка, как еще называют этап Daytona 500, ежегодно проводится зимой - накануне Президентского дня (Presidents' Day). Он выпадает на третий понедельник февраля и отмечается по случаю дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона (родился 22 февраля 1732 года). Памятная дата не является общенациональным выходным днем, однако власти многих штатов внесли свои поправки на региональном уровне.