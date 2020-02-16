Панельные дискуссии по армяно-азербайджанскому конфликту вызвали широкий резонанс как в самом Азербайджане, так и в Армении. СМИ отметили тот факт, что на протяжении 45 минут Ильхам Алиев говорил увереннее и убедительнее, чем Пашинян.

В субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись открытые дебаты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это были первые публичные дебаты между лидерами Азербайджана и Армении. Кроме того, впервые в истории Мюнхенской конференции на одной сцене оказались руководители двух соседних государств.

В частности, армянский политолог Андраник Теванян, комментируя дебаты на своей странице в Facebook, пишет, что «поведение Алиева, его поза, периодическая усмешка в адрес Пашиняна... (когда Пашинян с энтуазиазмом изобретателя велосипеда говорил о своей микрореволюции) создавали впечатление, что в войне проигравшей стороной были мы. Даже министр иностранных дел Азербайджана Мамедъяров позволил себе посмеяться над выступлением Пашиняна, что было демонстрацией неуважительного отношения к руководителю нашего государства, то есть к нашему государству. Виноват в этом Пашинян, который позволил так с собой обойтись. ...В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто «проваливается»...

Далее Теванян пишет: «Азербайджанская сторона использовала свои формулы, повторяющиеся десятилетиями. Пашинян, очевидно, не был готов, и ощущалось, что кроме его пустой формулы «Урегулирование конфликта должно устроить три народа – Армении, Арцаха и Азербайджана» ему нечего больше сказать... Необходимо констатировать, что переговорные требования Алиева в очередной раз прозвучали и в очередной раз не прозвучали требования Пашиняна. Официальный Баку видит Карабах в составе Азербайджана, хочет вернуть азербайджанцам Шушу и другие населенные пункты. Всего этого Алиев согласен достичь поэтапным вариантом: возвращение освобожденных территорий, заселение депортированных азербайджанцев в Карабахе и так далее. Пашинян на «соколином» фоне Алиева пытается выступать в роли голубя мира, чтобы набрать очки в глазах Запада, но это бессмысленное и опасное занятие, тем более в Мюнхене...»