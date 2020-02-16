Самед Сеидов выступил со статьей: «Алиев вынудил Пашиняна признаться…»

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Председатель комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Азербайджана, новоизбранный депутат Самед Сеидов выступил со статьей, посвященной вчерашней дискуссии президента И.Алиева с премьер-министром Н.Пашиняном на полях Мюнхенской конференции безопасности. Со вчерашнего дня как в азербайджанских СМИ, так и в армянских, а также в азербайджанском и армянском сегментах соцсетей развернулись широкие дебаты об итогах горячих политических прений в Мюнхене. Как ни странно, но в этом вопросе институты азербайджанского и армянского общественного мнения проявили завидное единодушие: Пашинян выглядел бледно и жалко и фактически под прессингом президента И.Алиева был вынужден признать оккупационную политику Армении в Карабахе. Представляем вашему вниманию статью С.Сеидова, опубликованную на его странице в фейсбуке.

* * * Я могу ошибаться, но мне кажется, что формат открытых обсуждений по проблеме Нагорного Карабаха между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении организуется впервые. До сих пор прямой и открытой полемики между лидерами двух стран мы не видели, а если они и были, то в рамках панелей с большим количеством участников, где удавалось лишь частично раскрыть свою позицию. Так что это событие в некотором смысле историческое и рассматривать его возможно с разных позиций: - с чисто человеческой его можно проанализировать как серьезный и жесткий диалог находящихся в состоянии войны лидеров двух стран; - с психологической точки зрения данная дискуссия может служить четким показателем уровня самообладания, логичности рассуждений, стилистики речи, личностных характеристик участников; - с политической точки зрения мюнхенские дебаты имеют прямое влияние на рейтинги обоих лидеров как на международном, так и на собственном, национальном уровне; - и, наконец, дебаты можно проанализировать и с точки зрения их влияния на международные отношения и дипломатические подходы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. За несколько часов до этой встречи от пули снайпера мы потеряли на фронте еще одного солдата. Президенту Алиеву об этом, конечно же, доложили, и я представляю чувства, которые его переполняли перед встречей. Я уверен, он шел на встречу с тем, кто нес прямую ответственность за смерть нашего парня, с тяжелым сердцем, но с четким убеждением в своей правоте и верой в свой народ и собственные силы. «Я пришел говорить правду», - эти ключевые слова стали лейтмотивом всего выступления Алиева, ведь именно в ней он черпал свою силу, силу, которую с первых его слов почувствовал и зал и Пашинян, неловко заерзав в своем кресле. С чисто человеческой точки зрения я, конечно же, восхищался уровнем самообладания моего президента. Не каждому дано обладать силой сдерживать свою силу, особенно когда ты знаешь, насколько ты силен! Мне это, как психологу по профессии, хорошо известно. Известно также и то, что в сочетании с высочайшим уровнем культуры, поразительным умом и четкостью рассуждений, феноменальной памятью и смелостью умозаключений, великолепным уровнем знания английского языка и особой стилистикой в построении своих предложений президент Алиев продемонстрировал такой масштаб своей личности, по отношению к которому Пашинян просто исчез из поля зрения, став неинтересен, смешон и порой даже глуп.