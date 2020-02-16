Самед Сеидов выступил со статьей: «Алиев вынудил Пашиняна признаться…»
Председатель комитета по международным отношениям Милли Меджлиса Азербайджана, новоизбранный депутат Самед Сеидов выступил со статьей, посвященной вчерашней дискуссии президента И.Алиева с премьер-министром Н.Пашиняном на полях Мюнхенской конференции безопасности. Со вчерашнего дня как в азербайджанских СМИ, так и в армянских, а также в азербайджанском и армянском сегментах соцсетей развернулись широкие дебаты об итогах горячих политических прений в Мюнхене. Как ни странно, но в этом вопросе институты азербайджанского и армянского общественного мнения проявили завидное единодушие: Пашинян выглядел бледно и жалко и фактически под прессингом президента И.Алиева был вынужден признать оккупационную политику Армении в Карабахе. Представляем вашему вниманию статью С.Сеидова, опубликованную на его странице в фейсбуке.
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Я могу ошибаться, но мне кажется, что формат открытых обсуждений по проблеме Нагорного Карабаха между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении организуется впервые. До сих пор прямой и открытой полемики между лидерами двух стран мы не видели, а если они и были, то в рамках панелей с большим количеством участников, где удавалось лишь частично раскрыть свою позицию.
Так что это событие в некотором смысле историческое и рассматривать его возможно с разных позиций:
- с чисто человеческой его можно проанализировать как серьезный и жесткий диалог находящихся в состоянии войны лидеров двух стран;
- с психологической точки зрения данная дискуссия может служить четким показателем уровня самообладания, логичности рассуждений, стилистики речи, личностных характеристик участников;
- с политической точки зрения мюнхенские дебаты имеют прямое влияние на рейтинги обоих лидеров как на международном, так и на собственном, национальном уровне;
- и, наконец, дебаты можно проанализировать и с точки зрения их влияния на международные отношения и дипломатические подходы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
За несколько часов до этой встречи от пули снайпера мы потеряли на фронте еще одного солдата. Президенту Алиеву об этом, конечно же, доложили, и я представляю чувства, которые его переполняли перед встречей. Я уверен, он шел на встречу с тем, кто нес прямую ответственность за смерть нашего парня, с тяжелым сердцем, но с четким убеждением в своей правоте и верой в свой народ и собственные силы.
«Я пришел говорить правду», - эти ключевые слова стали лейтмотивом всего выступления Алиева, ведь именно в ней он черпал свою силу, силу, которую с первых его слов почувствовал и зал и Пашинян, неловко заерзав в своем кресле.
С чисто человеческой точки зрения я, конечно же, восхищался уровнем самообладания моего президента. Не каждому дано обладать силой сдерживать свою силу, особенно когда ты знаешь, насколько ты силен! Мне это, как психологу по профессии, хорошо известно. Известно также и то, что в сочетании с высочайшим уровнем культуры, поразительным умом и четкостью рассуждений, феноменальной памятью и смелостью умозаключений, великолепным уровнем знания английского языка и особой стилистикой в построении своих предложений президент Алиев продемонстрировал такой масштаб своей личности, по отношению к которому Пашинян просто исчез из поля зрения, став неинтересен, смешон и порой даже глуп.
Я неоднократно об этом говорил, но, пожалуй, повторюсь, говоря, что личность президента Алиева, по своему масштабу давно уже вышла за пределы нашей республики, она стала наднациональной, международной, соответствующей уровню и масштабу личностей мировых лидеров.
Именно эта трансцендентность перехода от национального к международному, от локального к региональному, а от него к мировому, от кратковременного к долговременному, от частного к глобальному, являясь наиболее отличительной чертой личности Алиева, дает ему возможность видеть, представлять и прогнозировать события в их долгосрочной перспективе, тем самым обеспечивать надежную защиту национальных интересов Азербайджана.
И. Алиев – политик, как я уже сказал, политик мирового уровня и, конечно же он понимал, что мюнхенский формат – это формат высшего политического уровня. Он понимал, как важно именно здесь донести правду об Азербайджане. И конечно он понимал, что правда становиться яркой и убедительной тогда, когда ложь – очевидна. Сделав ложь об Азербайджане видимой и очевидной в присутствии мировых лидеров и супер профессионалов можно было бы укрепить политические позиции нашей страны на международном уровне.
Таким образом, дав согласие на эти дебаты, смею предположить, что Президент Алиев предвидел, что самовлюбленность Пашиняна, его амбиции и отсутствие элементарного образования сыграют с ним злую шутку. Но Алиева интересовал не только и не столько Пашинян, с которым он собирался формально дискутировать, а мировое армянство…, к которому и были обращены его слова…
Да, это была блестящая политическая победа перед мировым политическим бомондом, победа силы духа и образования, ума и преданности своей Родине, победа над всеми теми, кто сомневается в сегодняшнем потенциале Азербайджана.
Политике, как феномену, дают разные определения, но, как мне кажется, – это процесс перехода эмоционального состояния отдельного человека или группы людей в формализованные международные документы и дипломатические правила поведения между государствами. В этом смысле мюнхенская дискуссия не оставила никого равнодушным. Не только у меня, я думаю, у всех в Азербайджане она вызвала чувство гордости за свою Родину и за свой народ. В Армении она же вызвала чувство негодования бездарностью презентации своего премьер-министра. Но, самое главное, именно благодаря «урокам» Алиева, она сформировала у мировых политиков и экспертов четкое и ясное понимание того, в каком направлении следует двигаться, чтобы правду воплотить в действительность.
Конечно, эти дебаты не могут не повлиять на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И, я уверен, международные посредники прекрасно это понимают.
Они понимают, что президент Алиев заставил Пашиняна публично признаться в оккупации азербайджанских земель.
Они понимают, что все международное сообщество стало свидетелем того, как раз и навсегда Алиевым был развенчан в пух и прах «армянский фейк» о Ходжалинской трагедии.
Для всех стало очевидным, что вряд ли после этой встречи эксперты будут серьезно относиться к попыткам Пашиняна привлечь Нагорный Карабах к переговорному процессу. Особенно после того, как президент Алиев вынудил Пашиняна прилюдно признаться в наличии вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.
Весьма важным выводом из этой дискуссии стало всеобщее одобрение предложенного президентом Алиевым поэтапного урегулирования как единственно возможного пути мирного разрешения этого конфликта. И, наконец, самое важное: президент Алиев поставил еще один восклицательный знак над неприкосновенностью наших территорий и тем самым предопределил будущий мир в рамках территориальной целостности Азербайджана!
Говорят, каждый народ достоин своего лидера. Если так, то я горжусь своим народом, во главе которого стоит умный, образованный, смелый, умеющий отстаивать его (народа) интересы, и я горжусь своим президентом, который ему (народу) безгранично верен!!!