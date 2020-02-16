На борту круизного лайнера коронавирусом заразились 44 американца

Медики выявили заражение коронавирусом у 44 граждан США на судне Diamond Princess в Японии. Об этом в эфире телеканала CBS News заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ранее в воскресенье сотрудники Госдепартамента США начали эвакуацию американских граждан с борта лайнера, который находится на карантине из-за вспышки коронавируса. По словам Фаучи, 44 человек оказались заражены, они будут отправлены в японские больницы. Остальных граждан эвакуируют на базы ВВС в США.

Diamond Princess отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы из-за коронавируса на борту. Сейчас Diamond Princess находится в бухте рядом с портом на карантине, который должен завершиться 19 февраля. На судне 3,7 тыс. пассажиров и команда.