Новые автобусы марки Isuzu Novociti появятся на регулярном маршруте №111, функционирующем в поселке Локбатан, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, компанией ООО BMX были заменены четыре автобуса из эксплуатируемых в настоящее время на данной линии.

"Продолжаются мероприятия по замене других автобусов. В ближайшее время на линию планируется вывести еще десять новых автобусов той же модели", - сказали в БТА.

Было отмечено, что новыми автобусами смогут с комфортом пользоваться также люди с инвалидностью, пассажиры с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.

Отметим, что работы по обновлению автобусного парка в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются.