Еще на одном бакинском маршруте появятся новые автобусы фото
Новые автобусы марки Isuzu Novociti появятся на регулярном маршруте №111, функционирующем в поселке Локбатан, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно информации, компанией ООО BMX были заменены четыре автобуса из эксплуатируемых в настоящее время на данной линии.
"Продолжаются мероприятия по замене других автобусов. В ближайшее время на линию планируется вывести еще десять новых автобусов той же модели", - сказали в БТА.
Было отмечено, что новыми автобусами смогут с комфортом пользоваться также люди с инвалидностью, пассажиры с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.
Отметим, что работы по обновлению автобусного парка в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются.