Судья отказался считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ».

По словам Арановского, Российская Федерация заменяет на своей территории «незаконно созданное» государство, поэтому ей приходится «считаться с последствиями его деятельности», в том числе и с политическими репрессиями.

Так судья прокомментировал декабрьское постановление КС о возмещении жилья, которое отнимали у граждан во время советских репрессий. Как пишет «Коммерсантъ», три заявительницы родились в высылке или спецпоселении, и они хотят получить жилье в Москве — там, где их семьи жили до репрессий. Законодательство столицы не давало им такой возможности, но суд встал на их сторону. Арановский подчеркнул, что согласен с таким решением, однако счел необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за действия советской власти.

Судья считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником, так как это «делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти и ее репрессивно-террористических деяний». По мнению Арановского, у России должен быть конституционный статус государства, которое «непричастно к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве», потому что его воссоздали «против тоталитарного режима и вместо него».