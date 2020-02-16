Венгрия намерена закупать азербайджанский газ
Венгрия может с 2023 года начать импорт азербайджанского газа, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште, сообщает Интрефакс-Азербайджан со ссылкой на издание Hungary today.
«Ежегодные 1-2 млрд кубометров газа, которые Венгрия будет получать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны. Венгрия может начать импорт азербайджанского газа с 2023 года», - сказал венгерский министр, по словам которого закупка азербайджанского газа Венгрией станет возможной благодаря приближающемуся к завершению строительства «Южного газового коридора» и наращиванию объемов добычи газа в Азербайджане, которая составит 45 млрд кубометров в год.
Кроме того, Сиярто особо отметил сделку между венгерской нефтегазовой компанией MOL и американской Chevron, в результате которой MOL приобрела 9,5% акций в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и 9% акций крупнейшего в Азербайджане и регионе нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По его словам, «это крупнейшие венгерские инвестиции на Кавказе».
Помимо этого, по словам Сиярто, одна из венгерских компаний строит крупную тепличную ферму в Азербайджане, финансируемую Eximbank.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что Баку и Будапешт являются стратегическими партнерами в экономике и политике. Он также сообщил, что венгерскому лоукостеру Wizz Air предложена возможность начать выполнение полетов и из других международных аэропортов в Азербайджане в дополнение к существующим рейсам Баку - Будапешт.