Венгрия намерена закупать азербайджанский газ

Венгрия может с 2023 года начать импорт азербайджанского газа, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште, сообщает Интрефакс-Азербайджан со ссылкой на издание Hungary today.

«Ежегодные 1-2 млрд кубометров газа, которые Венгрия будет получать из Азербайджана, значительно повысят энергобезопасность страны. Венгрия может начать импорт азербайджанского газа с 2023 года», - сказал венгерский министр, по словам которого закупка азербайджанского газа Венгрией станет возможной благодаря приближающемуся к завершению строительства «Южного газового коридора» и наращиванию объемов добычи газа в Азербайджане, которая составит 45 млрд кубометров в год.