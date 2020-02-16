Китай выразил протест из-за новых санкций США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан раскритиковал санкции США против шести китайских компаний за сотрудничество с Ираном, Сирией и КНДР.

По его словам, Пекин выразил Вашингтону протест и решительно осудил односторонние меры, призывая как можно скорее «исправить эту ошибку».

При этом он опроверг обвинения США в том, что Пекин якобы нарушает законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), сотрудничая с указанными странами.

Напомним, в четверг США объявили о санкциях против трех российских и шести китайских компаний, а также против отдельных представителей Ирака и Турции. Санкции предусматривают торговые ограничения в стратегически важных областях.