Мужчина не пережил самоубийства внука

Согласно информации, Джамиль был студентом второго курса Московской высшей школы экономики. По словам близких, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 11-го этажа.

Согласно записям видеокамер безопасности, Джамиль Вердиев, прежде чем броситься с балкона общежития, разговаривал по телефону. По предварительным данным экспертизы, в его крови не обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Дедушка Джамиля, узнав о трагедии, отправился в Международный аэропорт Гейдар Алиев, чтобы вылететь в Россию, однако скончался в аэропорту от сердечного приступа.