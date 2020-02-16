Индийским женщинам разрешили командовать армией
Верховный суд Индии постановил, что женщины-офицеры могут допускаться к командным должностям и делать в армии карьеру наравне с мужчинами. Как сообщает телеканал NDTV, верховные судьи решили, что возражения правительства против этого являются "дискриминационными" и основаны на стереотипах.
Согласно вердикту, женщины смогут занимать должности от полковников и выше. Офицер в звании полковника командует батальоном, который обычно состоит из 850 человек.
"Распространение клеветы, основанной на половых признаках, является оскорблением достоинства женщин и страны в целом. Настало время, чтобы женщины-офицеры не были дополнением к своим коллегам-мужчинам", - говорится в решении суда.
Ранее правительство Индии сообщило Верховному суду, что служащие в армии мужчины в основном набраны из сельских районов и "еще не прошли психологическую подготовку для принятия женщин-офицеров командующими подразделений". Суд назвал аргументы правительства "дискриминационными", "тревожными" и основанными на стереотипах. Суд также отклонил доводы правительства о физиологических ограничениях для женщин-военных, передает РИА Новости.
Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев.