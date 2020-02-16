Индийским женщинам разрешили командовать армией

Верховный суд Индии постановил, что женщины-офицеры могут допускаться к командным должностям и делать в армии карьеру наравне с мужчинами. Как сообщает телеканал NDTV, верховные судьи решили, что возражения правительства против этого являются "дискриминационными" и основаны на стереотипах.

Согласно вердикту, женщины смогут занимать должности от полковников и выше. Офицер в звании полковника командует батальоном, который обычно состоит из 850 человек.